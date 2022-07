Stando alle ultime supposizioni del noto analista Ming-Chi Kuo, pare che il futuro iPhone 15 Pro Max sarà il primo dispositivo della generazione del 2023 ad avere una funzionalità super esclusiva. Alcuni dettagli sulle prime caratteristiche tecniche sono state rivelate lo scorso mese di dicembre: questo nuovo modello mostrerà uno zoom ottico di nuova generazione dotato di tecnologia periscopica. Ad ogni modo, però, l’inedita versione con display da 6,7 pollici sfoggerà una tale funzione.

Gli obiettivi con a bordo la tecnologia periscopica, per coloro che non ne fossero a conoscenza, presentano una struttura piuttosto esclusiva, che si riferisce ad un prisma il cui compito è quello di rispecchiare la luce all’interno di vari obiettivi situati dentro al sensore a 90°. In questo modo, si avrà una lunghezza focale piuttosto lunga. Più precisamente, si otterranno foto con elevata risoluzione anche se scattate ad una lunga distanza. Attualmente, sua maestà iPhone 13 Pro Max presenta uno zoom ottico 3X e uno zoom digitale a 15X. Mentre, l’avversario e camera-phone Samsung Galaxy S22 Ultra sfoggia un sensore periscopico capace di elargire uno zoom ottico 10X e uno digitale di ben 100X.

Detto ciò, si vocifera che il colosso di Cupertino sia più che intenzionato a montare una lente periscopica anche a bordo della gamma iPhone, anche se purtroppo non giungerà celermente. C’è anche da dire che tale elemento avrà un costo piuttosto elevato, motivo per cui sarà introdotto esclusivamente sul modello top della serie iPhone 15 Pro Max. D’altro canto, invece, il modello con schermo da 6,1 pollici sarà dotato solo di un tradizionale teleobiettivo, ma incrementerà il sensore da 12MP con apertura focale 2.8, dimensione di 1/3 pollici e zoom ottico 6X. C’è anche da ipotizzare che sicuramente nel 2024 i futuri modelli di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max saranno entrambi dotati di lente periscopica, ma ovviamente si tratta solo di supposizioni e dunque nulla di scontato o certo.

