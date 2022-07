Ci sarà più tempo a disposizione, molto di più, per cancellare messaggi WhatsApp. Qualora ci si rendesse conto di aver fatto un errore di grammatica, di digitazione, semplicemente una figuraccia avendo confuso una chat per un’altra, ci sarà la possibilità di ripensarci anche dopo un bel po’ dall’invio. La notizia era già stata diffusa in riferimento al sistema operativo Android ma ora possiamo confermarla anche per i possessori di iPhone.

L’informatore specializzato nel servizio di messaggistica WABetaInfo ha puntualizzato come la possibilità di avere più tempo per i ripensamenti fosse già a bordo della beta Android 2.22.15.8. Ora la stessa implementazione riguarda gli iPhone: stiamo parlando sempre di una funzione in test e dunque a disposizione solo di alcuni utenti che partecipano al programma sperimentale dell’applicazione ma si tratta comunque di un’ottima notizia (in potenza) per molti possessori di melafonini vecchi e nuovi.

Cosa cambia dunque nella funzione per cancellare i messaggi WhatsApp? Fino a questo momento è stato possibile eliminare un qualsiasi contenuto in una chat per tutti solo fino ad 1 ora, 8 minuti e 16 secondi dopo la sua condivisione. Le cose sono in procinto di cambiare sensibilmente, visto che l’operazione sarà possibile fino a 2 giorni e 12 ore dopo un inoltro. Insomma, si potrà porre rimedio alla quasi totalità delle gaffe avendo così tanto tempo a disposizione per qualsiasi ripensamento.

Non è solo questa la novità in arrivo per il servizio. Sempre da alcune anticipazioni sopraggiunte dalle beta, abbiamo appreso che presto gli amministratori dei gruppi potranno cancellare i messaggi WhatsApp in maniera arbitraria, magari per evitare errori importanti e discussioni tra i membri. Quest’ultima implementazione è in sperimentazione e dovrebbe comunque essere disponibile per tutti nel servizio di messaggistica nelle prossime settimane, al massimo qualche mese. Non ci resta che attendere l’operato degli sviluppatori.

