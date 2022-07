Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sono sposati e i scatti della neo coppia hanno fatto già il giro del web e dei social. Oyku e Ayaz di Cherry Season hanno detto sì facendo innamorare i fan dei loro primi scatti da marito e moglie. Delle loro nozze si è parlato molto nei giorni scorsi quando l’attore turco si è presentato a casa della sua fidanzata per chiederne ufficialmente la mano sottoponendosi anche al rito del caffè salato.

I giornali locali hanno parlato delle nozze in Germania, quelle andate in scena oggi nel pomeriggio, e poi quelle italiane. Si vocifera, infatti, che Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sono sposati una prima volta ma che lo rifaranno nei prossimi giorni anche in Italia e, in particolare, a Verona, nella città dell’amore e di Romeo e Giulietta.

Ecco alcuni scatti postati proprio dagli sposi nelle scorse ore per la gioia dei fan:

Agli scatti postati dalla sposa, ha risposto lo sposo, l’amato attore turco che ancora prima di Can Yaman ha conquistato il pubblico italiano con il suo ruolo da protagonista in Cherry Season proprio al fianco della sua amata moglie. Ecco le foto postate da Serkan:

Solo continuando a seguire i due attori sui social scopriremo come e quando arriveranno in Italia per la cerimonia romantica al cospetto di amici e parenti ch anche oggi si sono riuniti in Germania per il sì.