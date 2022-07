Sfideremmo chiunque a non aver trascorso, almeno una volta, qualche momento in compagnia delle più belle canzoni di Paola e Chiara, le sorelle Iezzi lanciate come coriste per gli 883 di Max Pezzali e diventante un fenomeno italiano con la carriera come duo. Negli anni abbiamo tutti vissuto il loro split come un mistero, ma non abbiamo dimenticato quei tormentoni in lingua spagnola che abbiamo citato più volte, senza volerlo, quando sentivamo la parola “festival”. In questi giorni le due sorelle sono al centro dell’attenzione mediatica: è in arrivo una reunion?

Amici Come Prima (1997)

“Scusa, so che è soltanto un’altra scusa”, un po’ per “colpa” loro e un po’ per “colpa” della Littizzetto, Amici Come Prima è ancora oggi uno dei brani più caratteristici degli anni ’90. L’album Ci Chiamano Bambine (1997) è il disco del debutto di Paola e Chiara dopo gli 883.

Vamos A Bailar (Esta Vida Nueva) (2000)

Dopo altri singoli di successo come la title-track del primo album e Non Puoi Dire Di No, Paola e Chiara abbandonano le sfumature pop rock e si buttano sul pop latino, più radiofonico e leggero, con Vamos A Bailar (Esta Vida Nueva). Un mood che troveremo nell’intero album Television (2000).

Viva El Amor! (2000)

Il successo di Television continua con Viva El Amor, altro brano dal sapore pop latino in cui le due sorelle ammiccano al commerciale confermando la loro svolta sensuale, più vicina al mainstream e sempre più lontana dagli esordi.

Festival (2002)

Con Festival Paola e Chiara mantengono una coerenza iniziata con l’album Television. Il brano è puro pop latino e per questo diventa il tormentone dell’estate 2002. Di questo singolo esiste anche la versione in lingua spagnola dal titolo Noche Magica e la versione in inglese chiamata Heart Beatin’.