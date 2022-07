Jeff Goldblum sostituisce Hugh Grant nella serie KAOS di Netflix: spetterà quindi all’attore di Jurassic World Il Dominio interpretare il dio Zeus nella rivisitazione in chiave moderna, cupa ma comica, della mitologia greca.

Da quanto si apprende da Deadline, Grant ha avuto problemi nel riuscire a incastrare i suoi impegni lavorativi e ha dovuto lasciare il cast della serie. KAOS è sviluppata da Charlie Covell, sceneggiatore di The End of The F***ing World.

Jeff Goldblum interpreterà uno Zeus “apparentemente onnipotente” ma “disperatamente insicuro”, che arriva a temere che il suo status di Re degli Dei sia in pericolo.

Come annunciato in precedenza, Jeff Goldblum si unirà a un folto cast composto da: Janet McTeer (Ozark) che interpreterà Hera, la regina degli dei Hera; Cliff Curtis (Fear the Walking Dead) avrà il ruolo di Poseidone, il dio del mare; e David Thewlis (The Sandman) vestirà i panni dell fratello di Zeus, Ade;. Il cast corale di KAOS comprende anche Nabhaan Rizwan (Station Eleven) nel ruolo del figlio ribelle di Zeus, Dionysus; Rakie Ayola (Alex Rider) e Stanley Townsend (Galavant) hanno dei ruoli sconosciuti, Billie Piper (Doctor Who) apparirà in un cameo, mentre Aurora Perrineau (Prodigal Son), Killian Scott (Ripper Street), Misia Butler e Leila Farzad (I Hate Suzie) interpretano dei mortali disparati che sono “cosmicamente connessi” alla possibile caduta di Zeus.

“Nulla è sacro nell’audace reinvenzione dei miti greci da parte di Covell (pensa alle tute da ginnastica non alle toghe)”, si legge nella sinossi su Deadline , “tranne il tradimento e l’arroganza di un gruppo di divinità incostanti e le loro macchinazioni cosmiche.”

Jeff Goldblum ha avuto esperienze passate sul piccolo schermo a partire dagli anni Settanta; negli ultimi decenni è apparso in serie come Friends, Will & Grace e Glee. Dal 2019 conduce la docuserie Il mondo secondo Jeff Goldblum su Disney+.

Continua a leggere su optimagazine.com.