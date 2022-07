La nuova frontiera della medicina passa attraverso il computer e lo smartphone. L’Italia è tra i Paesi europei che utilizzerà di più la telemedicina nel futuro prossimo. Secondo un’analisi condotta da Capterra, l’86% degli italiani ha avuto il primo telenconsulto col proprio medico curante durante la pandemia e il 71% degli italiani ha dichiarato che continuerà ad usare questo servizio. In particolare è stata apprezzata dalla metà degli intervistati la riduzione dei tempi di attesa per un appuntamento.



La connessione tra medicina e Internet per gli Italiani era già consolidata da tempo. Come rileva un sondaggio degli Osservatori del Politecnico di Milano, il 73% degli Italiani cerca sul web informazioni su terapie e medicine, il 74% interroga Internet in caso di problemi di salute per capire determinati sintomi a che patologie siano collegati.



In questo scenario, segno della crescente richiesta dei cittadini di questo tipo di servizio medico, completamente online, Optima Italia, digital company italiana dell’energia e delle telecomunicazioni, propone per la prima volta in Italia un prodotto che prevede Internet, Mobile e Teleconsulto Medico (più l’abbonamento annuale ad Amazon Prime) al prezzo di 34,90 al mese. Optima Super Combo, come si legge in una nota, offre “la tranquillità di avere tutte le utenze con un unico gestore, ad un prezzo vantaggioso, e un medico sempre a disposizione”. L’utente che sceglie di aderire all’offerta, ha un vincolo di 12 mesi. In caso di risoluzione anticipata di tutto il pacchetto o di un singolo servizio gli sarà richiesta la restituzione della somma relativa agli sconti di cui ha beneficiato fino a quel momento. Solo attivando Internet e Mobile è possibile usufruire dei servizi di Teleconsulto Medico e Amazon Prime.



Secondo lo studio “Innovative Business Models Powering the Telehealth Market in Europe” di Frost & Sullivan, il settore della telemedicina avrà quadruplicato il proprio valore economico nel 2026 rispetto a al 2019. Questo testimonia una tendenza sempre maggiore dei cittadini a servirsi di Internet per questioni legate alla salute.