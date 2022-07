Sono stati annunciati gli ospiti di Tim Summer Hits su Rai2 da Rimini il 14 luglio. Stasera Stefano De Martino e Andrea Delogu conducono un nuovo appuntamento con lo show musicale Rai dell’estate. Sul palco tanti cantanti pronti ad esibirsi con i rispettivi brani in rotazione radiofonica, quelli che ci stanno accompagnando in questa stagione.

Tim Summer Hits è il nuovo show musicale itinerante che la Rai propone per l’estate 2022. Sarà l’occasione per ascoltare le nuove tendenze musicali, i singoli che già occupano le prime posizioni delle classifiche radiofoniche e quelli che invece le potrebbero raggiungere nelle prossime settimane.

Gli ospiti di Tim Summer Hits su Rai2 da Rimini

Biagio Antonacci, Arisa, Malika Ayane, Blanco, Boomdabash e Annalisa, Franco 126 e Loredana Bertè, Ghali, Gianmaria, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, J Ax, Achille Lauro, Ermal Meta, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Raf , Francesco Renga, Rhove, Rkomi, Sam Ryder, Shade, Luigi Strangis.

Tim Summer Hits sarà in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Su Rai2 l’appuntamento è alle ore 21.10.

RAI Radio2, con le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo, e Radio Italia saranno le radio ufficiali di TIM Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.