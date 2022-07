Better Call Saul 6×09, in onda su AMC settimana prossima e poi disponibile su Netflix, è l’episodio in cui Bob Odenkirk ha avuto un infarto mentre lo girava. Fresco della sua quinta nomination agli Emmy per il ruolo di Jimmy McGill/Saul Goodman, l’attore ha parlato con l’Hollywood Reporter proprio di questo episodio in particolare.

“Non sono tornato a girare per cinque settimane perché dovevo riprendermi. Quando poi sono tornato sul set, le riprese si sono limitate a 12 ore al giorno. E così si sono presi cura di me e sono stato in grado di lavorare. La prossima settimana c’è l’episodio in cui ho avuto un infarto mentre lo giravamo. E probabilmente circa tre quarti delle scene sono state girate prima che avessi il malore, altre il giorno del mio incidente, e poi l’ultima parte dopo che mi sono ripreso”.

Riguardando Better Call Saul 6×09, Bob Odenkirk dice di non avere alcun ricordo di quel giorno sul set:

“La cosa più strana è che non ho davvero alcun ricordo di quel giorno. Sto guardando qualcosa in cui non ricordo di aver recitato, il che è una cosa rara. Voglio dire, di solito guardi [qualcosa] e te ne ricordi anche se è stato girato mesi fa. Ma in questo caso, ho un vuoto completo. È molto strano aver perso praticamente circa una settimana e mezza di vita. Comunque è una strana esperienza. Comunque ora sto bene.”

Per quanto riguarda la sua nomination agli Emmy, Bob Odenkirk ha confessato di esserne particolarmente onorato, considerando “l’intensa esperienza di questa ultima stagione di riprese di Better Call Saul”, come ha detto in una dichiarazione. L’attore si è anche complimentato con la sua co-protagonista Rhea Seehorn, che interpreta la brillante avvocatessa Kim Wexler dopo aver ottenuto la sua prima (e attesa da tempo) nomination:

“Questo show è unico nel suo genere e farò tesoro di ciascuno di questi momenti salienti, ce ne sono stati così tanti”, ha detto Odenkirk, concludendo la sua dichiarazione, “e sono grato per tutto”.

