Apple dà il via libera alla serie su Enzo Ferrari, dal creatore e sceneggiatore di Peaky Blinders, Steven Knight. Secondo i primi dettagli svelati da Variety, il progetto porta il titolo di Ferrari, è ed ispirato alla biografia Ferrari Rex di Luca Dal Monte ed edita da Giorgio Nada Editore e da Giunti. La pre-produzione dello show è attualmente in corso in Italia.

La serie su Enzo Ferrari è incentrata sull’imprenditore che ha dedicato il suo genio alla missione di costruire l’auto da corsa più veloce della storia. Ma lungo la strada del successo, c’era anche molta tragedia. Tra il 1956 e il 1961, profondamente ferito dalla morte del figlio primogenito, Dino, e da quello che considerava un tradimento da parte del suo pilota di punta, Juan Manuel Fangio, Ferrari ricostruisce da zero la sua scuderia, selezionando cinque promettenti astri nascenti delle corse automobilistiche nella lotta per la vittoria.

“Sono entusiasta di raccontare una storia così evocativa su questo uomo leggendario e sul suo marchio iconico”, ha affermato Knight. “La vita assolutamente straordinaria di Enzo Ferrari è stata definita dal suo drammatico viaggio personale e professionale, e ‘Ferrari’ è la celebrazione di un essere umano incredibilmente complesso e affascinante”.

Steven Knight è l’ideatore della serie e funge anche da produttore esecutivo. Stefano Sollima dirigerà e sarà anche lui produttore esecutivo. Anche Lorenzo Mieli, Nicola Giuliano, Paolo Sorrentino, Giulio Marantonio e Lorenzo De Maio saranno i produttori esecutivi. Dal Monte è consulente storico per la serie. Ferrari è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società di Fremantle, in coproduzione con Nicola Giuliano per Indigo Film e Fremantle.

“Come italiano sono onorato di poter raccontare questa storia di Enzo Ferrari, un fulgido esempio di eccellenza italiana”, ha detto Sollima. “Attraverso il suo rapporto con il Ferrari Spring Team, i cinque piloti che Enzo ha ‘adottato’ nella sua scuderia dopo la perdita del figlio primogenito, esploreremo le qualità uniche, il grande genio e l’ossessione oscura che ha trasformato quest’uomo in una leggenda.“

La serie su Enzo Ferrari non è l’unica a raccontare la genesi di una delle scuderie più famose di Formula1 attraverso la storia del suo creatore. Sergio Castellitto lo ha interpretato nel film biografico italiano Ferrari nel 2003, mentre Remo Girone lo ha interpretato nel film del 2019 Le Mans ’66 – La grande sfida. Adam Driver interpreterà Enzo Ferrari in un film biografico del regista Michael Mann.

