Oltre due ore e mezza di musica, un corpo di ballo composto da 90 ballerini con la direzione coreografica di Veronica Peparini: a San Siro va in scena la festa di Alessandra Amoroso, sul palco con un’orchestra di 47 elementi diretta dal Maestro Pino Perris.

La band della cantante salentina per San Siro è composta dagli 8 musicisti che condividono il palco con Alessandra da 13 anni: Davide Aru (direzione artistica e chitarre), Ronny Aglietti (basso e sequenze), Dado Pecchioli (batteria), David Pieralisi (chitarre), Alessandro Magnalasche (chitarre), Roberto Bassi (tastiere), Luciana Vaona (cori), Pamela Scarponi (cori).

In scaletta i suoi successi, ma non solo, anche canzoni che hanno conquistato i suoi 40.000 fan presenti ma non così note al pubblico generalista. Per ascoltare il singolo Canzone Inutile bisogna infatti attendere 7 brani e per Trova Un Modo ben 10, una scelta consapevole derivante da una scaletta che si apre non con i suoi più grandi successi ma con una playlist a misura di fan.

Ed è questo il sapore che assume la festa di Alessandra Amoroso a San Siro: un raduno fanclub in grande, che ha richiamato sostenitori da ogni angolo della penisola.

Tutto Accade A San Siro: Alessandra Amoroso racconta sul palco di aver realizzato uno dei suoi più grandi sogni. A San Siro è la seconda donna sul palco, dopo Laura Pausini, e per l’occasione ha preparato uno spettacolo in cui si mette alla prova a 360°.

Tra ballo e canto, scende anche tra i pubblico e accoglie sul palco due superospiti: Dardust l’accompagna al pianoforte sulle note di Amore Puro e Difendimi Per Sempre, i brani scritti per lei da Tiziano Ferro. Sul finire dello spettacolo invece salgono sul palco i Boombash per far ballare tutto il Meazza.

E non finisce qui: dopo il concerto a San Siro, Alessandra Amoroso torna in tour nei palasport. I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita su Ticketone e Ticketmaster dalle ore 16.00 di venerdì 15 luglio.

La scaletta di Tutto Accade a San Siro

1. AleAleAle

2. Tutte le volte

3. Il bisogno che ho di te

4. Avrò cura di tutto

5. La stessa

6. Che sapore ha

7. Un senso ed un compenso

8. Canzone inutile

9. Buongiorno

10. Una strada per l’allegria

11. Trova un modo

12. Amore Puro / Difendimi per sempre

13. Segreto / Stella Incantevole

14. Stupida / È vero che vuoi restare

15. Sul ciglio senza far rumore / Urlo e non mi senti

16. Estranei a partire da ieri / Senza nuvole

17. Tutte le cose che io so

18. Il nostro tempo

19. Immobile

20. Forza e coraggio

21. Tutto Accade

22. A tre passi da te

23. Mambo Salentino

24. Karaoke

25. Simmetria dei desideri / Il mio stato di felicità

26. Vivere a colori

27. Comunque andare

28. Piuma

29. Camera 209

30. Sorriso Grande

Tutto Accade Tour Palasport

29 novembre – Pala Florio – BARI

2 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

6 dicembre – Unipol Arena – BOLOGNA

7 dicembre – Nelson Mandela Forum – FIRENZE

9 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI

12 dicembre – Pala Sele – EBOLI (Salerno)

16 dicembre – Kioene Arena – PADOVA

17 dicembre – Pala Alpitour – TORINO