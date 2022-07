Oramai è più che certa la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea. Il “Comandante” dovrà dire addio al suo amato Napoli e ad una piazza che lo ha accolto e reso grande. Un divorzio che sta facendo piuttosto male e che è giunto come uno tsunami sul calciomercato del club azzurro. Con il trasferimento di ‘K2’ ai Blues, adesso la squadra del presidente Aurelio De Laurentiis dovrà cercare un degno sostituto del muro senegalese, un difensore centrale dalle ottime qualità, esperienza e forza fisica.

Come riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano la ‘Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe una lista con diversi nomi per il post Koulibaly e, tra le prime scelte, c’è in rilievo Kim Min Jae del Fenerbache, ma la richiesta del club turco è di 20 milioni e va abbassata. Oltre al coreano, ci sarebbe anche Francesco Acerbi della Lazio, che però corrisponde ad un’eventuale alternativa qualora le altre trattative non dovessero andare in porto. Tra i diversi nomi risulta anche quello dell’argentino Marcos Senesi del Feyenoord, già da tempo segnato sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli. Anche per questa scelta, però, ci sarebbe l’intoppo sull’elevato costo del cartellino di circa 20 milioni di euro.

Un ulteriore sostituto dell’ormai partente Koulibaly, e dal profilo interessante, sarebbe Maxime Lacroix, difensore francese in forza al Wolfsburg, che al momento non risulta una scelta prioritaria. Altro nome monitorato, reso noto dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, è quello di Papiss Abou Cissédell’Olympiacos e compagno di nazionale di Kalidou. Infine, la pista Nikola Milenkovic della Fiorentina, che sarebbe stato, probabilmente, il sostituto perfetto per il reparto difensivo del Napoli, ma, a quanto pare, il serbo preferirebbe vestire i colori dell’Inter. Insomma, il toto nomi è ancora aperto, ma la speranza per il club partenopeo e per mister Spalletti è quella di accogliere in rosa un difensore centrale che possa andare a sostituire (seppur in parte) le caratteristiche del senegalese.

