Zendaya supera un nuovo record agli Emmy. A soli 25 anni, l’attrice e cantante è ora la produttrice donna più giovane ad essere mai stata nominata, oltre ad essere la più giovane candidata come protagonista per ben due volte. Secondo le nomination agli Emmy 2022, uscite oggi pomeriggio, l’artista ha ottenuto quattro candidature in totale.

Con due canzoni menzionate nella categoria musica e testi originali: una per Elliot’s Song dall’episodio Tutta la mia vita, il mio cuore ha desiderato una cosa che non posso nominare (musica e testi di Labrinth e testi di Muzhda Zemar-McKenzie e Zendaya) e I’m Tired dall’episodio Tu che non puoi vedere, pensa a chi può farlo (musica e testi di Labrinth e testi di Zendaya e Sam Levinson), Zendaya ha ricevuto due nomination.

Inoltre, ora è la prima donna di colore (e la seconda persona di colore) ad essere nominata per la recitazione e la scrittura di canzoni nello stesso anno agli Emmy.

Per il suo ruolo di Rue in Euphoria, in onda negli Stati Uniti su HBO e in Italia su Sky, Zendaya ha già fatto la storia nel 2020 diventando la più giovane attrice protagonista (24 anni) ad essere premiata, nonché l’unica donna nera in assoluto a vincere nella categoria, dopo Viola Davis per How To Get Away with Murder.

Euphoria ha ricevuto un totale di 16 nomination; oltre alle candidature per Zendaya, si contano quella nella categoria Miglior serie drammatica e Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per Sydney Sweeney.

Euphoria, creata da Sam Levinson, ha debuttato nel 2019. La seconda stagione è stata preceduta da due episodi speciali che hanno anticipato la sua messa in onda a inizio 2022. La serie tv è stata rinnovata per una terza stagione, che dovrebbe essere l’ultima, ma non si hanno notizie sulla sua data di lancio.

