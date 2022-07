Un concerto di Luigi Strangis a Lamezia Terme in estate: la data è quella del 25 agosto 2022. I biglietti sono già disponibili in prevendita.

Il vincitore di Amici torna a casa per una serata magica nella sua città Natale. Da Lamezia Terme è partito con una valigia carica di sogni alla volta di Roma e della scuola di Amici di Maria De Filippi e a Lamezia Terme torna da vincitore, dopo aver girato l’Italia in lungo e in largo con l’instore tour promozionale per la presentazione del suo EP d’esordio.

Erano in tanti ad attendere un concerto di Luigi Strangis a Lamezia Terme e adesso i suoi fan possono festeggiare: la data c’è, i biglietti anche. La prevendita è stata avviata oggi e il consiglio è quello di acquistarli al più presto onde evitare di rimanere a bocca asciutta.

“Sono felicissimo di comunicarvi che al calendario del mio tour 2022 si aggiunge una nuova data”, scrive Luigi Strangis sui social. Si esibirà allo Stadio D’Ippolito di Lamezia Terme (CZ).

Biglietti per Luigi Strangis a Lamezia Terme

I biglietti per assistere al concerto di Luigi Strangis a Lamezia Terme il prossimo 25 agosto sono disponibili in prevendita su TicketOne da oggi, mercoledì 13 luglio. Ogni utente può acquistare su TicketOne.it al massimo 4 biglietti da ciascun account correttamente registrato al sito. Non è possibile comprarne in numero superiore.

Due i settori tra i quali sceglie: il prato non numerato è in vendita al prezzo di 23 euro mentre la tribuna numerata è disponibile per l’acquisto al prezzo di 27,50 euro per posto.

Gli altri concerti di Luigi Strangis nel 2022:

Mercoledì 17 Agosto 2022 | Porto Recanati (MC) @Arena Beniamino Gigli

23,00 euro

Venerdì 19 Agosto 2022 | Lecce @Palalive

26,45 euro

Sabato 27 Agosto 2022 | Zafferana Etnea (CT) @Anfiteatro Falcone Borsellino

23, 00 euro

Sabato 3 Settembre 2022 | Ortona (CH) @Italian Style Festival – Piazza San Tommaso

28,75 euro