Una selezione degli ultimi sconti Amazon Prime Day 2022 è d’obbligo oggi 13 luglio, soprattutto per chi punta ad una smartband con la quale tenersi in forma e prestare la massima attenzione al proprio benessere. Fino alle 23:59 odierne sarà ancora possibile approfittare di offerte super per i braccialetti fitness, in particolare per i migliori modelli Xiaomi, Amazfit, Huawei e Fitbit.

I modelli smartband Xiaomi del momento sono senz’altro due: l’esemplare Band 6 NFC lanciato nel 2021 e l’ultimissima soluzione Band 7 appena commercializzata. La prima opzione che integra sia l’assistente Alexa che il modulo NFC per i pagamenti contactless ora costa solo 39,90 euro e non più 54,90 come da valore di listino iniziale. Di contro, il dispositivo appena arrivato ancora per poche ore costa 47,49 euro, ossia molto meno rispetto ai 59,90 euro del prezzo imposto.

Tra gli ultimi sconti Amazon Prime Day per le smartband c’è da segnalare anche il dispositivo Huawei Band 6. Il risparmio per questo esemplare è notevole, considerando anche la sua “anzianità” sul mercato: per averlo ora si dovranno spendere solo 29,90 euro e non più 59,90 euro. Passando invece al brand Amazfit, un’ottima occasione è rappresentata dal Bip U: quest’ultimo è un vero e proprio smartwatch dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. La spesa da affrontare sarà ora pari a 34,94 euro.

Per completare la carrellata di sconti Amazon Prime Day last minute, è giusto mettere in evidenza anche la proposta Fitbit per l’esemplare Inspire 2. Il costo del dispositivo si è praticamente dimezzato in occasione delle offerte di mezza estate e ora è possibile acquistarlo a 49,90 euro e non più a 99.90 euro. Tutte le proposte commerciali di scena in queste ore sono immediatamente disponibili per la consegna.

