Con Tutto Accade a San Siro, Alessandra Amoroso diventa ufficialmente la seconda donna sul palco dello stadio Meazza di Milano. Prima di lei solo la cantante Laura Pausini. Ormai al concerto-evento di Alessandra Amoroso a San Siro non mancano che una manciata di ore.

Tutto è pronto per l’accoglienza dell’artista e dei suoi alla festa che la celebra attraverso i suoi successi, quelli che l’hanno fatta apprezzare al pubblico, che non mancheranno in scaletta stasera. Nel prato sono già state allestite le sedie che accoglieranno i fan della cantante salentina. Una manciata di biglietti sono ancora disponibili su TicketOne e tutti i posti di stasera saranno numerati e a sedere dal momento che anche il prato rinuncia al tradizionale parterre in piedi.

Il concerto di Alessandra Amoroso in diretta streaming, radio e TV

Il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro sarà trasmesso in diretta streaming ma anche in radio e in TV. Il gran debutto della cantante salentina allo Stadio Meazza di Milano sarà ripreso per essere trasmesso in radiovisione ed essere fruibile anche da app in tempo reale. Tutti i dettagli sulla diretta qui.

Scaletta Alessandra Amoroso a San Siro

Nella scaletta di Alessandra Amoroso a San Siro i suoi maggiori successi, dagli esordi ad oggi. Non mancherà l’ultimo singolo rilasciato in ordine di tempo, Camera 209, ma ci sarà spazio per ripercorrere la sua carriera attraverso i brani che l’hanno contraddistinta.

Orari e ingressi per Alessandra Amoroso a San Siro

L’apertura dei cancelli per tutti i settori è fissata alle ore 17,30. Attenzione all’ingresso, che sarà diverso in base alla tipologia di biglietto acquistato: leggere sul proprio biglietto l’ingresso a cui recarsi. La biglietteria per il ritiro dei biglietti in loco sarà disponibile allo sportello 19 ed apre alle ore 16,00 per chiudere a inizio show.

Parcheggi e metro per Alessandra Amoroso a San Siro

Per il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro, la metro ATM sarà prolungata. Parliamo delle linee M1 rossa ed M5 lilla che collegano lo stadio San Siro di Milano con il centro città. Questi gli orari degli ultimi treni, che garantiscono il ritorno a casa dei fan dopo lo spettacolo:

M1: treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs. Ultima partenza da all’1:20

treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs. M5: treni in servizio da San Siro Stadio verso Bignami. Ultima partenza all’1:00

Dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi e le altre linee notturne.



Se viaggiate su M1 scendete a:

Conciliazione: per cambiare con la linea N25/26

Cadorna: per cambiare con le linee NM2 e N25/26

Duomo: per cambiare con la linea NM3

Lima: per cambiare con la linea N25/26

Loreto: per cambiare con la linea NM2

Se viaggiate su M5 scendete a:

Lotto: per cambiare con la filovia N90/91

Garibaldi: per cambiare con la linea NM2

Zara: per cambiare con le linee NM3 e N90/91

In caso invece si dovesse raggiungere lo stadio con la propria auto, sarà possibile usufruire dei parcheggi in zona, lungo le strisce blu o nelle aree adibite alla sosta. Di seguito le aree di parcheggio:

Parcheggio Molino Dorino, Area sosta cimitero Maggiore, sosta lungo Via De Gasperi, area parcheggio Via Novara, parcheggi Via Barzaghi, area sosta cimitero ebraico. Il parcheggio più capiente è il parcheggio Lampugnano.