Si registrano alcuni problemi Vodafone Mail oggi 13 luglio. Il servizio di posta elettronica dell’operatore risulta non disponibile per alcuni clienti che cercano di usufruirne proprio in questa giornata di metà settimana. Non si tratta di un down diffuso e completo, almeno per il momento, ma è il caso di dettagliare quanto sperimentato proprio in queste ore.

Attraverso Downdetector ma anche sui social, sono state raccolte testimonianze di persone che sperimentano problemi Vodafone mail, anche da svariate ore. A dire la verità, i primi malfunzionamenti sono venuti fuori anche nella tarda serata di ieri. Al tentativo di accesso con il classico login, si sta verificando che il sistema carichi una pagina vuota con un’unica notifica relativa al servizio momentaneamente non disponibile. A nulla valgono tentativi ripetuti di accesso, i messaggi purtroppo non risultano consultabili. La situazione resta la stessa pure se si prova a cambiare browser per l’accesso alla propria area personale, da computer desktop come da dispositivo mobile.

C’è un rimedio per sopperire ai problemi Vodafone mail odierni? Di certo i tecnici ed esperti dell’operatore saranno al lavoro per ristabilire le normali funzionalità del servizio ma è anche vero che (nel frattempo) è possibile richiedere assistenza specifica per l’anomalia. Sempre raccogliendo testimonianze sul disservizio in corso sui social, balza all’attenzione quanto riportato dal profilo Twitter del vettore. Si invitano tutti i clienti interessati dagli errori a mandare un messaggio privato all’account con i dettagli relativi alla propria casistica: quanto prima si otterranno degli utili suggerimenti in merito, attraverso lo stesso canale. Per il momento, invece, mancano dei feedback pubblici sullo stato del servizio, dunque è impossibile anche solo ipotizzare quando il ripristino delle normali attività sarà garantito.

Ciao Mario,

siamo a tua disposizione per darti assistenza; ti invitiamo a mandare un DM con i dettagli della tua richiesta.



— Vodafone it (@VodafoneIT) July 13, 2022

