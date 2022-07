Il colosso di Seul deve ancora rilasciare l’aggiornamento di sicurezza di luglio 2022 per i Samsung Galaxy S10e e S10+, ma il Samsung Galaxy S10 Lite ha già ricevuto la patch di sicurezza più recente. Al momento, l’ultimo aggiornamento software disponibile per il device porta la versione firmware G770FXXS6GVG1 ed è attualmente stato divulgato in Spagna. Si prevede che più Paesi europei riceveranno l’ultimo upgrade entro i prossimi giorni.

Il nuovo software introduce la patch di sicurezza di luglio 2022, che risolve oltre 50 vulnerabilità di sicurezza. L’upgrade potrebbe anche includere correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità. Se siete utenti del Samsung Galaxy S10 Lite in Spagna, potrete scaricare l’aggiornamento seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Il Samsung Galaxy S10 Lite è stato lanciato all’inizio del 2020 con Android 10 a bordo. Il colosso di Seul ha rilasciato gli aggiornamenti di Android 11 e Android 12 per il suo smartphone di fascia alta a prezzi accessibili rispettivamente nel 2021 e 2022.

Il telefono in questione non ha mai dato problemi particolari ai propri utilizzatori, ed è quindi giusto che il produttore asiatico si prodighi affinché continui a funzionare nel migliore dei modi ancora per lungo tempo (anche se, purtroppo, sappiamo che la vita media di uno smartphone non è poi così lunga). Ricordate, una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità, di collegare il Samsung Galaxy S10 Lite alla rete elettrica nel caso in cui la percentuale residua della batteria sia inferiore al 50% (vi consigliamo anche di effettuare un backup dei dati). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

