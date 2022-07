L’ufficializzazione del Honor X40i si è da poco consumata in Cina, con posizionamento del dispositivo nella fascia media del mercato. La parte posteriore di questo terminale saprà deliziarvi con un gruppo fotocamere davvero fuori dal comune, ed anche grazie all’aggiunta di due colorazioni, rosa e verde foglia rispettivamente, che si accomodano accanto a quelle più classiche, nera ed argento. Lo smartphone include uno schermo LCD LTPS da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.388 x 1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60Hz.

Il device è spinto dal processore MediaTek Dimensity 700, octa-core a 7nm da 2.2GHz, 8/12GB di RAM (+5GB virtuali) con 128/256GB di storage interno. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8, videoregistrazione fino a 1080p) ed uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale è da 8MP (apertura f/2.0). Il lettore di impronte digitali, di tipo fisico, è collocato sul telaio, con riconoscimento volto in 2D. Il nuovo Honor X40i include anche le connettività 5G, Dual SIM, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS, Beidou, Glonass, jack per le cuffie da 3.5 e USB-C 2.0.

La batteria ha una capacità di 4000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 40W (10 volt, 4 ampere) e caricabatterie in dotazione. Le dimensioni generali ammontano a 162,9 x 74,5 x 7,43 mm, per un peso di 175 gr. La versione con 8GB di RAM e 128GB di storage interno ha un prezzo di circa 235 euro al cambio attuale, quella con 8GB di RAM e 256GB di memoria costa circa 265 euro, mentre quella con 12GB di RAM e 256GB di storage ha un prezzo di 295 euro circa. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.

