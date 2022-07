Super sconto su Amazon per l’iPhone 13 rosa da 128GB di memoria interna, un’occasione da cogliere al volo e non lasciarsi scappare se si ha intenzione di avere tra le mani l’ultimo top di gamma targato Apple. Un dispositivo che può far gola a molti visto il prezzo proposto quest’oggi dal famoso sito di e-commerce, seppur sia necessario accontentarsi di questa particolare colorazione rosa per usufruire di tale sconto. Andiamo più nello specifico e vediamo cosa ci propone Amazon per questo iPhone 13 rosa da 128GB di memoria interna.

Riscontri sul Prime Day di Amazon anche per l’iPhone 13: i dettagli della nuova offerta

Nuova offerta, dunque, dopo quella dei giorni scorsi. Il top di gamma è venduto con uno sconto del 18% sul prezzo consigliato in precedenza, quello da 939 euro, arrivando così ad una cifra finale di 769 euro. Come si può notare il risparmio è piuttosto importante, è insomma l’occasione giusta per avere tra le mani questo dispositivo ad un prezzo nettamente più conveniente rispetto a qualche mese fa. Si avvicina inevitabilmente il momento dell’iPhone 14 ed Apple sta adottando qualche sconto in più per l’ultimo top di gamma in modo da lasciare poi campo libero al nuovo arrivato.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Rosa Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Ritornando all’offerta odierna di Amazon per l’iPhone 13 rosa da 128GB di storage interno, bisogna dire come la disponibilità alla spedizione non sia immediata, l’attesa è di uno o due giorni, ma c’è anche da aspettare per la consegna, più di una settimana. Sta di fatto che ne vale sicuramente la pena e tra l’altro c’è anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, il che vi permetterà di non affrontare l’intera spesa in un’unica volta. Detto ciò, vediamo quali sono i punti di forza di questo iPhone 13 rosa da 128GB di memoria interna.

Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici, dotato di modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Molto interessante è proprio il comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Infine spazio al processore A15 Bionic per prestazioni super.