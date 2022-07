Bisogna convincersi una buona volta che i numeri 3341051030 e 800137079 per cani abbandonati non siano efficaci. Anche quest’anno, infatti, circola la catena di cui vi parliamo da anni. Nel 2021, infatti, il nostro ultimo pezzo a tema, ma l’archivio di OptiMagazine è assolutamente pieno di articoli simili, a testimonianza del fatto che ogni anno, ad inizio luglio, qualcuno decide di alimentare il messaggio sfruttando il potenziale di WhatsApp e Facebook. A maggior ragione, considerando il fatto che la causa dei cani è sposata da un numero elevatissimo di persone in giro per il mondo.

Alcune precisazioni sui numeri 3341051030 e 800137079 per cani abbandonati: utenze inattive

Bisogna scindere il discorso quando prendiamo in esame la catena che coinvolge i numeri 3341051030 e 800137079, utilizzati per segnalare alle associazioni cani abbandonati. Fenomeno che, purtroppo, diventa più frequente ed intollerabile soprattutto in estate, quando le persone partono per le vacanze. Premesso che tutto il discorso odierno parta da buone intenzioni, visto che il cittadino impegnato a digitare i due in questione tende a voler fare del bene, ci sono un paio di aspetti che dobbiamo prendere in esame questa mattina.

Per quanto riguarda il numero 3341051030, è importante esaminare un post di ENPA che contribuisce a precisare come la campagna sia stata attivata nel 2013 per segnalare cani abbandonati. Da quel momento, però, non ha avuto più seguito. Ci sono altre fonti, poi, che sottolineano come il numero 800137079 non sia legato a ENPA. Insomma, allo stato attuale la cosa migliore da fare quando ci imbattiamo in avvistamenti è chiamare il 112 o il 113.

Solo così, infatti, potremo ottimizzare gli sforzi di tutti, affinché i cani abbandonati soffrano il meno possibile. Soprattutto se pensiamo a quello che viene detto sui numeri 3341051030 e 800137079 anche nel 2022 tramite WhatsApp e Facebook.