Ci sarà anche Nino D’Angelo a Ballando Con Le Stelle? Nella prossima edizione dello show Rai condotto da Milly Carlucci potremmo vedere più di un cantante e il primo nome che spunta sul fronte della musica è quello di Nino D’Angelo.

Originario della Campania e apprezzato ovunque in Italia, il nome di Nino D’Angelo a Ballando Con Le Stelle potrebbe impreziosire un ricco e variegato cast, almeno stando alle indiscrezioni che circolano in queste ore sul web. A lanciare l’indiscrezione su Nino D’Angelo è stato TVBlog in un articolo appena pubblicato. Mancano conferme ma stando a quanto risulta alla redazione, tra le volontà di Milly Carlucci per la prossima edizione ci sarebbe quella di coinvolgere proprio lui.

Il direttore artistico del programma di casa Rai, Milly Carlucci, pare abbia messo gli occhi su di lui. Questo si legge tra le righe delle indiscrezioni di TVBlog, ma nulla è ancora da considerarsi ufficiale. Tutto tace infatti sul fronte dei diretti interessati: né Milly Carlucci né Nino D’Angelo hanno ancora confermato né smentito le voci che stanno circolando in rete.

Del resto, però, è ancora molto presto. Il cast di Ballando Con Le Stelle, nella sua edizione del 2022, è appena in corso di formazione ed è decisamente presto per pretendere delucidazioni ufficiali a proposito dei personaggi che si improvviseranno ballerini nella prima serata Rai.

Ballando Con Le Stelle dovrebbe iniziare quest’anno a ottobre e nel corso del periodo estivo la conduttrice lavorerà fianco a fianco con la TV di Stato per stilare l’elenco dei papabili e raggiungere accordi contrattuali.

Tra i primi personaggi contrattualizzati ci potrebbe essere proprio Nino D’Angelo. Al via le trattative (forse!).