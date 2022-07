Paura per Maurizio De Giovanni trasportato d’urgenza all’ospedale per un infarto. La notizia arriva da un tweet del senatore Sandro Ruotolo che con poche parole augura allo scrittore una pronta guarigione.

Maurizio De Giovanni all’ospedale

Secondo le prime notizie Maurizio De Giovanni si sarebbe sentito male durante la notte e per questo motivo è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il senatore Ruotolo ha scritto: “Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene”.

Lo scrittore era impegnato in un lungo tour di presentazione del suo ultimo romanzo Un Volo Per Sara, con la prossima data programmata per oggi, mercoledì 17 luglio, a San Sebastiano Al Vesuvio (NA). Per ovvie ragioni il tour è stato sospeso. Lo comunica il fan club ufficiale su Facebook:

“Purtroppo dobbiamo informarvi che, a causa di un problema di salute, il tour di Maurizio previsto per quest’estate è momentaneamente sospeso. Certi della vostra comprensione, speriamo di potervi aggiornare al più presto”.

Come sta lo scrittore

Nell’ultima ora lo stesso fan club comunica:

“Ringraziamo tutti per l’enorme affetto dimostrato in queste ore complicate. Un ringraziamento speciale ai medici e agli infermieri dell’Ospedale Cardarelli per la solerzia e la professionalità dimostrate.

Maurizio come saprete ha avuto un problema cardiaco. Ora va meglio ma resta sotto stretta osservazione e deve stare a riposo assoluto. Vi aggiorneremo appena possibile.

Vi abbracciamo tutti, nell’attesa che Maurizio torni più forte di prima!”.

Maurizio De Giovanni, secondo il fan club e le prime indiscrezioni, sta meglio. Lo scrittore è particolarmente apprezzato per due opere fondamentali: I Bastardi Di Pizzofalcone e Mina Settembre, entrambe ispiratrici di fortunate serie TV che hanno ottenuto un grande seguito.

In queste ore, con il ricovero di Maurizio De Giovanni all’ospedale, si moltiplicano i messaggi di affetto.

