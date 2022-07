Da piccoli ci hanno raccontato che tutti i grandi amori, dopo aver combattuto e sognato, ottengono il loro lieto fine ma per il re di Roma e la sua bella regina le cose sono andate diversamente. Ilary Blasi e Francesco Totti hanno messo fine al loro matrimonio dopo aver tentato il possibile per salvarlo, almeno per il bene dei figli, e a finire alla gogna è proprio la conduttrice.

Ad un Paese maschilista come l’Italia non importa che il Capitano sia già finito sui giornali (anche mesi fa) con un’altra donna, che abbia passato la notte a casa sua cercando di farlo di nascosto e di esserci andato in vacanza, agli italiani interessa condannare Ilary Blasi.

A detta di molti, la conduttrice è colpevole di aver smentito la crisi in tv attaccando la stampa (forse solo per un disperato tentativo di proteggere i figli), è rea di aver chattato con un altro uomo (messaggi presunti di cui non ci sono le prove) e di aver rotto così la magia rovinando il suo matrimonio. In queste ore sono in molti quelli con il dito puntato contro ilary Blasi e qualcuno la accusa di aver tradito il marito mentre conduceva l’Isola dei Famosi dando il via al totonomi sui social e sul web.

In un primo momento si è parlato del ballerino di Amici, Alessio La Padula, subito dopo è venuto a galla il nome dell’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, e ultimo, almeno per ora, anche l’attore Luca Marinelli. I suoi accusatori al momento ignorano il fatto che le prove sono tutte contro Francesco Totti ma in un Paese maschilista questo poco importa e fa bene Ilary Blasi che, in risposta a chi sta affollando il suo profilo Instagram in queste ore, si mostra in topless, di spalle, mettendo altra carne sul fuoco creando ancorapiù scompiglio.

Quando un matrimonio finisce il problema non è trovare il colpevole ma solo un giusto equilibrio affinché i figli soffrano il meno possibile.