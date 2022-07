Chicago Fire 10 ci sarà oppure no? Il momento di porsi la domanda è arrivato visto che proprio oggi, 13 luglio, su Italia1 andranno in onda gli ultimi episodi della nona stagione. Ad allietare i fan ci deve essere la notizia che non solo una nona stagione c’è già ma che andrà in onda proprio a partire da mercoledì prossimo sulla rete giovane di casa Mediaset. Proprio come è successo a Chicago P.D., anche per i pompieri della Caserma 51 è arrivato il momento di andare avanti raccontando al pubblico nuove storie.

Chicago Fire 10 prenderà il via il prossimo 20 luglio con ben tre episodi dal titolo Mayday, L’appello e Controlla il respiro in cui, dopo essere stato salvato in extremis dall’annegamento, Cruz si prende due settimane di riposo, mentre Kidd non riesce ad accettare la promozione di Boden. Cos’altro succederà? Prima di ottenere la risposta alle nostre domande, l’appuntamento con il finale della nona stagione è fissato per oggi, 13 luglio.

A partire dalle 21.20 circa prenderanno il via gli episodi 15 e 16 di Chicago Fire 9 dal titolo, rispettivamente, Un turno difficilissimo e Nessun sopravvissuto, in cui Mouch riceve la Medaglia al Valore dei Vigili del Fuoco. Nel frattempo Cruz dopo aver salvato la vita a un uomo durante una chiamata si trova in procinto di fare affari con lui. Severide chiede a Stella di sposarlo e Casey dichiara i suoi sentimenti a Brett. Le cose per Cruz non si mettono bene e dopo il trauma e le bugie, rischia davvero di perdere tutto, fino a dove si spingerà per tornare in Caserma?

Severide comunica ufficialmente alla Cinquantuno il suo fidanzamento con Kidd. Casey non ha ancora avuto una risposta da Brett dopo averle dichiarato il suo amore, tra i due la cosa funzionerà oppure no?