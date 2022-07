Cast e personaggi de La Strada del Silenzio sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Canale5 portando sullo schermo le tinte thriller spesso promosse dagli ascolti nel prime time, ma di cosa si tratta e qual è la storia al centro della nuova serie? Al centro di tutto c’è la sparizione di uno scuolabus con a bordo nove bambini. La produzione greca (Filmiki Etairia), distribuita da Beta Film, è stata un successo in Patria e adesso Mediaset si aspetta lo stesso riscontro anche in Italia, basterà mettere al centro dei bambini, una serie di bugie e intrighi per conquistare il pubblico?

La critica in Patria ha definito la serie una delle migliori degli ultimi tempi e da oggi, 13 luglio, i suoi tredici episodi avranno il compito di convincere anche il pubblico di Canale5 che ne trasmetterà ben tre fino al prossimo 3 agosto, salvo cambiamenti. All’inizio il pubblico sarà subito catapultato nel bel mezzo della vicenda con la scomparsa dei bambini e dello scuolabus al bordo del quale viaggiavano anche l’autista e un aiutante, a quel punto prendono il via subito le indagini che coinvolgono subito l’élite locale legata ai bambini, figli di alcune delle figure più influenti della zona, si tratta quindi di un rapimento per un riscatto?

Ecco il promo della serie:

Cast e personaggi de La Strada del Silenzio saranno al centro di un’indagine in cui una giornalista, a sua volta zia di due bimbi scomparsi, avrà un ruolo centrale e sarà lei a scoprire che forse dietro il ‘rapimento’ c’è ben altro, ma cosa?

Nel cast della serie ci sono Dimitris Lalos sarà a capo delle indagini nei panni di Nasos Economidis, Penelope Tsilika in quelli della giornalista Thalea, Anthi Efstratiadou nei panni di Athena, Giannos Perlegkas nei panni del sindaco della città Niketas. A loro si uniscono Marissa Triantaphyllidou, Nikolas Papagiannis, Vicky Papadopoulou, Myrto Alikaki. Antonis Kafetzopoulos, Christos Loulis.

L’appuntamento con La Strada del Silenzio è fissato per oggi, 13 luglio, con i primi tre episodi in cui assisteremo alla scomparsa e all’inizio delle indagini. A questo seguirà una richiesta di un riscatto da cento milioni di euro proprio alla giornalista Thalea che lo comunica subito a Nasos. A quel punto è lei che inizia a scavare nella vita delle famiglie coinvolte.