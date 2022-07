L’aggiornamento di sicurezza di luglio 2022 è stato appena rilasciato anche per il Samsung Galaxy Note 10 Lite. Come riportato da ‘SamMobile‘, il nuovo upgrade arriva con la versione firmware N770FXXS8GVF4 ed è attualmente in fase di rilascio in Francia (più Paesi potrebbero riceverlo entro i prossimi giorni). La patch di sicurezza di luglio 2022 risolve oltre 50 vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza, ma potrebbe pure portare correzioni di bug generali ed una migliore stabilità del sistema, come di consueto accade.

Se avete un Samsung Galaxy Note 10 importato dal mercato francese, potete seguire il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘ per provare ad installare subito il nuovo pacchetto N770FXXS8GVF4, oppure aspettare che l’aggiornamento con la patch di sicurezza di luglio 2022 arrivi in Italia nei prossimi giorni. Vi ricordiamo che il prodotto ha debuttato circa tre anni fa con a bordo la One UI 2 basata su Android 10, ricevendo poi Android 11 ad inizio 2021 e la One UI 4 con Android 12 con l’arrivo di quest’anno.

Il Samsung Galaxy Note 10 Lite è ancora una buona soluzione per chi ha l’esigenza di disporre di un terminale dotato di un pennino capacitivo con cui disegnare e lavorare (si sa che questo genere di prodotti siano più votati alla produttività di molti altri, anche se potrebbero anche essere diverse le ragioni per cui optare per questo dispositivo), senza per questo averlo pagato oltre una certa soglia. Peccato che il colosso di Seul abbia poi deciso di sospendere la linea, di cui il Samsung Galaxy Note 10 Lite è stato anche l’unico esemplare, finendo poi anche col sopprimere, almeno per il momento, anche quella ‘liscia’ per dare maggiore spinta ai device pieghevoli.

