Mancano ancora due mesi abbondanti al rilascio dell’aggiornamento iOS 16, ma in queste ore è stato fatto uno step importante attraverso la distribuzione della beta pubblica riguardante il pacchetto software in questione. Rispetto al nostro ultimo articolo a tema, infatti, sono emerse alcune funzioni sulle quali occorre riflettere oggi 12 luglio. Proviamo a fare il punto della situazione, in modo che tutti possano essere allineati al lavoro portato avanti dal produttore americano, se non altro perché in vista dell’appuntamento di settembre si sta muovendo qualcosa in casa Apple.

Riscontri utili per tutti con l’aggiornamento iOS 16 dopo la beta pubblica di questo martedì

Quali sono gli elementi sui quali dobbiamo concentrarci oggi, a proposito dell’aggiornamento iOS 16? A distanza di poche ore dalla diffusione della beta pubblica di cui tutti parlano, sappiamo ad esempio che gli utenti potranno personalizzare la schermata di blocco con sfondi su livelli differenti, senza dimenticare caratteri personalizzati per la data e l’ora e widget per gli eventi imminenti del calendario. Ancora, l’upgrade consentirà al pubblico Apple di modificare o annullare l’invio di iMessage inviati di recente.

La beta odierna consente anche l’esordio della funzione tramite la quale si abilita un lettore musicale a schermo intero sulla schermata di blocco con copertine degli album e uno sfondo in tinta. L’installazione di iOS 16 e della sua beta pubblica concede al pubblico anche la possibilità di creare una libreria di foto condivise di iCloud nell’app Foto. Da questo momento, l’iPhone supporta molti altri controller di gioco Bluetooth aggiuntivi attraverso iOS 16, inclusi Joy-Cons e Pro Controller di Nintendo.

Con iOS 16 beta pubblica avremo anche nuove informazioni di tracciamento degli ordini integrate nell’app Wallet per gli acquisti online completati tramite Apple Pay. Infine, l’app Fitness è ora disponibile su iPhone per tutti gli utenti.