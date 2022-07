Come ben sappiamo, quest’oggi, martedì 12 luglio, è iniziato l’Amazon Prime Day, che si concluderà domani. Si tratta dell’evento annuale esclusivo per i clienti Amazon Prime dove è possibile usufruire di grandi offerte e sconti su tantissimi prodotti. Dunque, se siete in cerca di uno smartphone top di gamma, non fatevi scappare il fantastico Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (versione italiana), disponibile nello straordinario prezzo di 1.099 euro (invece di 1.379 euro di listino) nel taglio 12/256GB e nelle splendide colorazioni: Phantom Black e Burgundy. Insomma, uno sconto del 20% con cui si risparmierà ben 280 euro. Per i clienti Prime questo super device si può portare a casa in due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 12 rate mensili di 91,59 euro ognuna. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce.

A questo punto, andiamo a scoprire insieme i principali dettagli tecnici che il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è pronto a regalarvi. Grazie allo straordinario display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici e 1,750 nits di massima luminosità, la luce diretta del sole non rappresenta più un problema. Progettato appositamente per garantire un’elevata visibilità all’aperto, lo schermo del device garantisce una vista chiara anche in pieno giorno. Si tratta della più grande innovazione di sempre racchiusa in uno smartphone: la modalità Nightography illumina la notte con colori più vividi e rivoluziona i vostri scatti notturni. È dotato anche di una S Pen che si può estrarre e trasformare in una perfetta penna per prendere appunti ed editare video dal vostro telefono.

La latenza in Samsung Notes, del tutto migliorata, rende ogni tratto della penna naturale come l’inchiostro. Il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è alimentato da una potente batteria da 5000mAh (standard), intelligente e si adatta all’uso del vostro smartphone ottimizzandone i consumi e garantendovi più tempo di utilizzo per il vostro dispositivo. Infine, grazie alla fotocamera posteriore da 108MP ed al suo Super Clear Glass catturano più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli. Insomma, non fatevelo scappare soprattutto a questo prezzo scontato.

