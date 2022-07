In tanti, già oggi, si chiedono quando escono i biglietti di Salernitana-Roma, considerando il fatto che si tratta a conti fatti di un big match per una piazza capace di aggrapparsi nuovamente al sogno Serie A nello scorcio finale della scorsa stagione. Proviamo a capire come potrebbero andare le cose, considerando il fatto che alcune società sembrano essere molto più avanti nella gestione dei ticket. Vedere per credere quanto riportato di recente a proposito di Inter-Spezia, con un altro articolo utile ai tifosi nerazzurri che sono in trepidante attesa di valutare i nuovi acquisti.

Capiamo insieme quando escono i biglietti di Salernitana-Roma in vista dell’esordio in Serie A

Calciomercato che ancora deve entrare nel vivo per le due compagini impegnate all’Arechi in occasione dell’esordio in Serie A. Fatta questa doverosa premessa, cosa sappiamo su quando escono i biglietti di Salernitana-Roma. La premessa dalla quale dobbiamo partire in questo momento è che non siano state diramate ancora comunicazioni ufficiali dalle due società, a testimonianza del fatto che ogni club abbia le proprie tempistiche nella gestione dei ticket per le prime giornate di campionato. Successivamente, la situazione dovrebbe in parte uniformarsi tra un club e l’altro.

Qualora foste interessati ad essere presenti allo Stadio Arechi il 14 agosto, qualche considerazione in merito ai biglietti di Salernitana-Roma possiamo farla già adesso. Allo stato attuale, lo scenario più probabile è che le informazioni sui tagliandi possano essere ufficializzati nei primissimi giorni di agosto, con vendita vera e propria che potrebbe scattare entro il 5 agosto. Al di là dei discorsi relativi agli abbonati della squadra di casa, sicuramente avremo un processo suddiviso in diverse fasi.

Staremo a vedere quando arriveranno segnali concreti sui biglietti di Salernitana-Roma, ma una tempistica potenziale può essere quella esposta in giornata per i nostri lettori.

Continua a leggere su optimagazine.com