Ultimamente sono giunti alcuni rumors circa diverse segnalazioni fatte da alcuni utenti sul forum di supporto di Google, rivelando dell’esistenza di un bug riguardante la connettività wireless di Android Auto. Da ciò che si è discusso nei commenti, tale modalità avrebbe smesso di funzionare per diversi utenti che utilizzavano il sistema di infotainment a bordo delle proprie auto. Inconvenienti tali, solitamente, accadono quando si sfruttano cavi, ma in questo caso la questione è palese dipenda da un altro fattore.

Per adesso il motivo ancora non è ben chiaro circa l’insorgenza di tale bug su Android Auto, ma pare che la problematica sia nata con la nuova versione 7.8 del servizio. Gli utenti sostengono che il problema wireless è sorto inizialmente già dopo aver eseguito l’aggiornamento sui propri dispositivi verso i primi giorni del mese di luglio. Gli utenti “vittime” di tale malfunzionamento spiegano che il display di Android Auto si oscura completamente in pochi secondi in seguito alla connessione sfruttando il sistema con la connettività wireless. La questione sembra presentarsi soprattutto con le auto che dispongono di Android Auto con wireless integrato, come, ad esempio, i marchi Volkswagen, Honda e Chevy. Inoltre, un utente si è anche lamentato circa le disconnessioni e riconnessioni in modo casuale dell’app.

Non è ancora chiaro se alla base del bug di Android Auto vi sia un problema relativo alla connettività wireless, ma per ora ci sarebbero solamente due soluzioni (valide almeno nel frattempo che il colosso di Mountain View studi ed accerti il malfunzionamento): si può, infatti, utilizzare un cavo, dato che un utente ha affermato che in questo modo l’app funziona; mentre, la seconda chance consiste nel ripristinare una versione precedente di Androi Auto (per eseguire ciò basta andare sul Google Play Store e sulle voci Impostazioni – App – Android Auto – Disinstalla aggiornamenti).

