Sono state pubblicate le prime immagini della nuova serie del creatore di Peaky Blinders, Grandi Speranze, adattamento dell’omonimo romanzo di Charles Dickens. Olivia Colman (The Crown, Landscapers) veste i panni di Miss Havisham; Fionn Whitehead (The Duke) interpreta l’orfano Pip e Shalom Brune-Franklin (The Tourist) nei panni di Estella. Steven Knight ha adattato il romanzo di Dickens per BBC e FX.

Nel cast della serie limitata, composta da sei episodi, anche: Ashley Thomas (Top Boy), Johnny Harris (The Salisbury Poisonings), Hayley Squires (The Essex Serpent), Owen McDonnell (Killing Eve), Trystan Gravelle (A Discovery of Witches), Rudi Dharmalingam (The Split) e Matt Berry (Toast of London).

Charles Dickens aveva iniziato a pubblicare il suo romanzo in una serie di capitoli settimanali a partire dal dicembre 1860 prima di essere successivamente pubblicato come romanzo. Grandi Speranze è un racconto di formazione incentrato su un orfano soprannominato Pip.

Steven Knight scrive e produce esecutivamente l’adattamento, il secondo adattamento di Dickens da lui concepito, dopo A Christmas Carol (2019). Questo e Grandi Speranze fanno parte di una serie progetti commissionati dal chief content officer della BBC Charlotte Moore e Piers Wenger, ex direttore del dramma alla BBC, e FX, e affidati a Knight.

Grandi Speranze vede tra i produttori anche Tom Hardy (frequento collaboratore di Steven Knight), Ridley Scott, Dean Baker, David W. Zucker e Kate Crowe – il team dietro A Christmas Carol – e Tommy Bulfin per la BBC. È prodotto da FX Productions in associazione con BBC, Scott Free e Hardy Son & Baker. La BBC e FX hanno anche collaborato all’acclamata serie drammatica Taboo, con Tom Hardy, scritta dallo stesso creatore di Peaky Blinders e prodotta da Knight, Hardy, Chips Hardy, Scott, Baker e Crowe.

Le riprese di Grandi Speranze sono ancora in corso nel sud dell’Inghilterra. La serie andrà in onda su BBC One e BBC iPlayer nel Regno Unito.

