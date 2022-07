E poi arrivarono i burloni delle fake news e la bufala è servita: no, Amadeus non divorzia. Sono Totti e Ilary che si separano. Tra il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo e sua moglie, tutto a gonfie vele. Amadeus e Giovanna Civitillo sono più uniti che mai e le notizie che stanno uscendo in queste ore a proposito di un divorzio del conduttore sono da ritenersi false oltre che completamente infondate.

Francesco Totti e Ilary si separano. Questa la coppia che scoppia nel 2022. La notizia ha lasciato tutti di stucco al punto che, in attesa della comunicazione ufficiali, sui social tutti speravano che si trattasse di una bufala. Purtroppo non è una fake news quella che vede finire il matrimonio tra il calciatore, ex numero 10 della Roma, e la showgirl, oggi conduttrice.

Sì, Totti e Ilary si separano. Dopo le prime indiscrezioni in rete negli scorsi mesi e la veloce smentita della coppia, purtroppo adesso la notizia è ufficiale ma Amadeus, beatamente impegnato nella prossima edizione del Festival di Sanremo, sta benissimo con sua moglie Giovanna.

La fake news sul divorzio di Amadeus

Il polverone è stato sollevato da chi ha parlato delle precedenti relazioni di Amadeus, oggi felicemente sposato con Giovanna Civitillo. Una notizia reale, dunque, ma dal titolo ingannevole, che ha suscitato non pochi dubbi e qualche polemica insieme alle diverse voci che si sollevano sui social.

Purtroppo non tutti vanno oltre quel titolo che ha alimentato la bufala sulla separazione di Amadeus. Ma possiamo smentirla. Amadeus non divorzia. La coppia giunta al capolinea è un’altra.

Totti e Ilary si separano

Totti e Ilary si separano: ormai è ufficiale. A nulla sono servite le preghiere e le speranze dei fan sui social. Tra Ilary Blasi e il Pupone è finita. Dopo le indiscrezioni emerse in rete negli scorsi mesi (e smentite dalla coppia), il comunicato ufficiale dei due protagonisti è giunto ieri attraverso le pagine dell’Ansa.