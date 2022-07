Il calcio mercato del Napoli diventa rovente. Sembra ormai imminente l’addio di Koulibaly. Nonostante l’offerta di prolungamento contrattuale palesata coram populo dal direttore Giuntoli, Koulibaly sembra aver accettato la proposta del Chelsea. L’accordo tra Koulibaly ed il club londinese, i boatos di calcio mercato sono sempre più insistenti, sembra esser stato raggiunto. Ed anche il Napoli sarebbe pronto a far partire Koulibaly verso Londra intascando il prezzo del cartellino fissato intorno ai quaranta milioni di euro (leggi di più)

In materia di calcio mercato tutto quello che si scrive e si afferma vale nel momento in cui si esterna. Tutto può cambiare. Tutto ed il contrario di tutto può accadere nel volgere di pochi secondi. Ma per Koulibaly sembra davvero che manchi soltanto il timbro dell’ufficialità, dettaglio tutt’altro che trascurabile ovviamente.

I tifosi del Napoli sono in subbuglio , i sentimenti sono contrastanti e le fazioni pro ed anti De Laurentiis si danno battaglia attraverso social e media. Nel mirino anche il direttore Giuntoli accusato di aver pubblicato una proposta teatrale quando il destino di Koulibaly era stato già scritto. Gli strali principali investono ovviamente il Presidente De Laurentiis accusato di badare soltanto alle ragioni della cassa e non del cuore. A Spalletti i più estremisti chiedono le dimissioni dove aver più volte l’allenatore dichiarato l’incedibilità di Koulibaly.

Comunque vada , ciascuno resterà con la propria opinione. Personalmente ritengo che la cessione di Koulibaly al Chelsea sia un affarone per tutti. Il Napoli incassa una cifra importante scongiurando di perdere il calciatore a zero come è avvenuto nel caso d’Insigne. Con i soldi ricavati avrà l’opportunità di avvicendare nel ruolo un atleta più giovane contribuendo al ringiovanimento anagrafico del reparto arretrato.

Koulibaly avrà l’occasione di guadagnare quanto desiderava e di giocare in un campionato dove ha sempre avuto molti estimatori. Ed i tifosi ? I tifosi dovranno farsene una ragione. Certo Koulibaly è l’uomo del trionfo allo Stadium, un ragazzo d’oro, un atleta formidabile. Ma che ha vinto poco o nulla, come tutta la generazione che De Laurentiis sta congedando: Insigne, Mertens e Koulibaly.

Tutti grandissimi talenti che però al momento decisivo sono venuti meno, compreso Koulibaly: una volta lo scudetto perso in albergo, poi l’ammutinamento, ed ancora Verona-Napoli ed un punto in tre partite (Roma, Fiorentina, Empoli). Insomma sia congedato con gratitudine Koulibaly ma finalmente si volti pagina perché questi campioni al passo d’addio se non hanno vinto in questa stagione, lo scudetto non lo vinceranno mai.

