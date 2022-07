Jonathan Bailey di Bridgerton smette gli abiti ottocenteschi per diventare l’amante segreto di Matt Bomer nella nuova miniserie di Showtime Fellow Travellers. Un progetto nuovo di zecca per l’attore apparso nelle prime due stagioni del period drama di Netflix, la seconda da protagonista insieme a Simone Ashley.

Jonathan Bailey di Bridgerton sarà dunque uno dei volti principali del nuovo format di ShowTime basato sul romanzo di Thomas Mallon: il dramma in otto episodi, ambientato tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta del secolo scorso, è descritto come “un’epica storia d’amore e un thriller politico” allo stesso tempo, con una trama che “racconta la storia d’amore instabile di due uomini molto diversi che si incontrano all’ombra della Washington dell’era McCarthy“, secondo quanto annunciato da Showtime.

Nello specifico Jonathan Bailey di Bridgerton interpreterà Tim Laughlin, un giovane laureato alla Fordham University, molto rigoroso nel perseguire le proprie convinzioni politiche e religiose e pieno di ottimismo per il futuro del secondo Dopoguerra. La sua vita viene sconvolta dall’incontro e dall’amore per il carismatico “Hawk” Fuller, interpretato da Matt Bomer. La coppia inizia una storia d’amore proprio mentre Joseph McCarthy e Roy Cohn dichiarano guerra all’omosessualità dando la caccia ai “sovversivi e ai devianti sessuali“, in dei periodi più bui della storia americana del 20° secolo per quanto riguarda le libertà e i diritti civili. Nel corso di quattro decenni, Hawk e Tim incrociano le loro vite sullo sfondo delle proteste della guerra del Vietnam degli anni ’60, dell’edonismo da night club alimentato dalla droga degli anni ’70 e della crisi sociale provocata dall’AIDS negli anni ’80, affrontando ostacoli esterni e dilemmi interiori.

Accanto a Jonathan Bailey di Bridgerton e al co-protagonista Matt Bomer, nel cast di Fellow Travellers apparirà anche Allison Williams nel ruolo di Lucy Smith, la figlia di un importante senatore degli Stati Uniti che conosce Hawk sin dall’adolescenza. Matt Bomer, oltre che interprete, è anche produttore esecutivo di Fellow Travellers insieme al creatore della serie Ron Nyswaner (Homeland ), Robbie Rogers (All American) e Daniel Minahan (American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace). Quest’ultimo dirigerà i primi due episodi: la produzione inizierà quest’estate a Toronto.

