Francesco Giorgino via dal TG1. Questa notizia chiude una giornata movimentata fatta da gossip e tante polemiche e anche in questo caso non sono mancate. Lo storico giornalista e volto dell’informazione di Rai1 alla fine ha ceduto al peso dello scontro e, seppur abbia deciso di non lasciare la Rai, la sua mansione sarà ben diversa da quella a cui siamo abituati.

La decisione è arrivata dopo alcune presunte schermaglie registrate nella redazione del Tg1 e che non riguarderebbero solo Francesco Giorgino. Il neo direttore Monica Maggioni avrebbe chiesto a Francesco Giorgino, a Laura Chimenti ed Emma d’Aquino di prendere il timone della rassegna stampa del mattino oltre che l’edizione serale del telegiornale Rai ma la risposta non è stata un sì.

Francesco Giorgino aveva già presentato un certificato medico che rendeva la richiesta incompatibile con il suo stato di salute mentre il no è costato uno spostamento a Laura Chimenti che si è trovata a condurre l’edizione delle 13.00. Ed Emma d’Aquino? Per lei si parla della conduzione di Amore Criminale e di un addio al TG1 proprio come è successo a Francesco Giorgino che, dopo il suo aut aut, ha rassegnato le sue dimissioni dal telegiornale di Rai 1 senza lasciare la Rai.

Il debutto “punitivo” di Laura Chimenti al #Tg1 delle 13:30 pic.twitter.com/GQkw4BOIU5 — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) July 11, 2022

A renderlo noto ieri sera un comunicato del Cdr: “Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa… al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”. I fan di Giorgino hanno già preso d’assalto il suo profilo Instagram chiedendo a gran voce il suo ritorno al TG1, ma siamo sicuri che dovremo dire addio alla sua permanenza in tv?

