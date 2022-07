Ellen Pompeo è arrivata in Sicilia con la famiglia qualche giorno fa, per partecipare alla sfilata di Dolce & Gabbana andata in scena in piazza Duomo a Siracusa. L’evento ha portato in Italia star del calibro di Mariah Carey, Sharon Stone, Helen Mirren, Drew Barrymore, Monica Bellucci con la figlia Deva Cassel, che ha sfilato in passerella e ha avuto un lieve malore, Christian Bale e molti altri, per un totale di circa 750 ospiti, fa sapere l’ANSA.

Ellen Pompeo ha assistito alla sfilata di oltre un centinaio di modelle sulla passerella e la scalinata accanto al Duomo di Siracusa: con lei il marito, il produttore statunitense Chris Ivery, e i loro tre figli Stella Luna, Sienna May ed Eli Christopher, in quella che è stata una rara uscita pubblica di famiglia. Pompeo è infatti molto riservata e tiene alla privacy dei suoi figli, ma l’evento di Stefano Dolce e Domenico Gabbana si è rivelato il viatico per una vacanza siciliana per la star di Grey’s Anatomy, che peraltro rivendica spesso le proprie origini italiane (il nonno paterno era originario della provincia di Avellino, come tradisce il cognome).

Ellen Pompeo ha approfittato dunque dell’invito di Dolce & Gabbana per concedersi un periodo da turista a Noto. E a giudicare dai suoi post su Instagram ne sembra entusiasta: l’attrice mostra marito e figli sui social, anche con descrizioni in italiano (“I miei due grandi amori” ha scritto in riferimento al marito e al figlio Eli), tra caffè espresso, giri in Vespa e pregiati tessuti di D&G. “È uno stile di vita” ha commentato l’attrice a corredo dei suoi post.

Ellen Pompeo tornerà presto negli Stati Uniti per iniziare le riprese di Grey’s Anatomy 19, che ripartirà l’8 ottobre su ABC e successivamente in Italia su Disney+, ma intanto si gode una vacanza tra Noto e Siracusa con marito e figli.

Continua a leggere su optimagazine.com