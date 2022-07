Purtroppo si torna a parlare dei problemi con gli schermi dei Samsung Galaxy S20 con linee verdi e rosa che impediscono la giusta visualizzazione dei contenuti del display appunto. Il malfunzionamento non è nuovo per i modelli specifici e neanche per la serie S del produttore ma il sito SamMobile ha raccolto una serie di testimonianze preoccupanti al riguardo proprio in questa estate 2022 e che dunque non andrebbero sottovalutate.

Attraverso la Community Samsung Members giungerebbero segnalazioni di Samsung Galaxy S20 con linee verdi e rosa verticali che attraversano tutto lo schermo. Esperienze simili erano venute a galla anche nella primavera di questo stesso anno, raccontate da utenti che assicuravano di non aver lasciato cadere il loro dispositivo o avergli fatto subire alcun colpo accidentale.

Proprio come già accaduto in passato, possiamo assicurare chi possiede un Samsung Galaxy S20 ancora in garanzia. La comparsa di linee rosa e verdi dovrebbe essere risolta in assistenza senza alcuna spesa. La correzione (molto probabilmente di tipo hardware) dovrebbe invece comportare una spesa per coloro che posseggono il dispositivo da più di due anni (non pochi visto l’anzianità dell’ex top di gamma del 2020 appunto).

Un qualche aggiornamento software potrebbe superare i problemi di schermo dei Samsung Galaxy S20 con linee verdi e rosa? L’argomento è alquanto controverso e non esiste una risposta univoca alla domanda. Proprio perché casistiche del genere si sono anche verificate, possiamo dire che ci sono state testimonianze positive di possessori dei telefoni aiutati nei malfunzionamenti proprio da qualche update. Le anomalie, tuttavia, sembrano essere più legate ad una questione hardware e dunque necessitano di un intervento di natura tecnica in assistenza. Vedremo se, a seguito di quanto denunciato anche da SamMobile, sarà la stessa Samsung a pronunciarsi sulla questione e magari suggerire una qualche procedura risolutiva agli utenti.

Continua a leggere su optimagazine.com