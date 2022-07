Il primo concerto di Alessandra Amoroso a San Siro è in programma per mercoledì 13 luglio 2022. La cantante si appresta a fare il suo debutto negli stadi, e ha scelto proprio lo stadio Meazza di Milano per l’unico live che la vedrà calcare un maestoso palcoscenico come quello dello stadio San Siro che prima di lei ha accolto i più grandi.

Dopo Laura Pausini, sarà la seconda cantante donna sul palco del Meazza. Ancora disponibili su TicketOne i biglietti per assistere a Tutto Accade a San Siro, per dare la possibilità anche agli ultimi ritardatari di scegliere i propri posti.

Ma l’evento non poteva che essere trasmesso anche in diretta TV, radio e streaming per consentire agli assenti di partecipare a quella che si preannuncia come una grande festa per la cantante salentina.

Il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro sarà infatti fruibile anche da casa.

Alessandra Amoroso a San Siro in diretta TV, radio e streaming

Si rinnova la partnership consolidata tra Alessandra Amoroso e RTL 102.5 e proprio questa sarà la radio che trasmetterà il live in diretta.

Sarà possibile seguire il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro in diretta TV sul canale 36 del digitale terrestre oppure in diretta streaming sul sito di RTL. Il concerto sarà inoltre disponibile in diretta via app di RTL o via radio, sulle frequenze di RTL 102.5. L’inizio è fissato per le ore 21.00.

Da gennaio a giugno, Alessandra Amoroso è stata protagonista proprio su RTL di una serie di speciali nei quali ha raccontato in esclusiva il suo percorso verso il palco dello stadio San Siro attraverso aneddoti, curiosità, anticipazioni e tanti ospiti.