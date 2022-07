Only Murders in the Building 3 ci sarà. Hulu gioca d’anticipo e rinnova la comedy mystery per un’altra stagione. Un annuncio che arriva a due settimane dal lancio della seconda stagione (qui trovate la recensione ai primi sei episodi) e che conferma il successo della serie tv, disponibile in Italia su Disney+.

“‘Only Murders in the Building’ è il vero gioiello della corona della nostra lista”, ha affermato Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment. “Il suo fascino attraverso le generazioni, l’intersezione di umorismo e cuore, e il suo approccio davvero originale sono un segno distintivo e una testimonianza del lavoro di Dan, John, Steve, Marty e Selena. Siamo grati di poter continuare a raccontare le storie di Charles, Oliver e Mabel agli spettatori che ci hanno costantemente mostrato di desiderare di più questa storia”.

La serie è interpretata da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Altri membri del cast della seconda stagione includono Cara Delevingne, Vanessa Aspilga, Da’Vine Joy Randolph, Shirley MacLaine e Amy Schumer.

Durante un recente tour stampa, il cast ha scherzato con Variety su quanto tempo vorrebbero continuare a recitare nella serie tv. “Finché non sono in un deambulatore, è per quanto tempo mi piacerebbe farlo”, ha detto Martin, come ha notato Short, “Penso che tu faccia un passo per volta. È così che ci si sente!”

Nella seconda stagione, dopo la scioccante morte della presidentessa del consiglio dell’Arconia, Bunny Folger, Charles (Martin), Oliver (Short) e Mabel (Gomez) cercano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre sfortunate complicazioni: il trio viene pubblicamente accusato dell’omicidio di Bunny; ora sono i soggetti di un podcast che è in competizione con loro; infine hanno a che fare con un gruppo di vicini di New York che credono siano stati loro ad aver commesso un omicidio.

Only Murders in The Building è stato creato da Martin e John Hoffman. Entrambi sono anche produttori esecutivi insieme a Short, Gomez, Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

Non è ancora chiaro quando uscirà Only Murders in The Building 3, ma la speranza è di vederlo il prossimo anno.

