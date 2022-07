Ci sono delle nuove modalità per i contatti di assistenza DAZN in caso di problemi, validi a partire dalla seconda metà del mese di luglio 2022 e naturalmente in vista del via del nuovo Campionato di calcio. A seguito di un accordo siglato con AGCOM per migliorare il servizio di streaming di eventi sportivi, proprio DAZN si è impegnata a migliorare il servizio reso ai clienti per il supporto. Insomma, le cose potrebbero cambiare di qui a qualche settimana, pure grazie alla maggiore facilità con la quale si potrà ottenere aiuto in caso di problemi.

Le più grande novità in arrivo

La sostanziale novità in arrivo è rappresentata dal numero diretto attivo per ottenere assistenza DAZN da un operatore qualificato. Il recapito da digitare è il +39 02 8295 8308 e sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 23:00 e nei weekend dalle ore 12:00 alle 23:00. La differenza di orario segue la pianificazione delle partite di Campionato e dei principali eventi sportivi che arriveranno la prossima stagione.

Oltre alla chiamata al numero già indicato, sarà possibile ottenere assistenza DAZN anche attraverso il canale WhatsApp di customer care che risponde al numero è +39 3406473487. In questo secondo caso il servizio è attivo dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle ore 23:00. Chiarendo la propria problematica sarà possibile ottenere velocemente il supporto necessario.

Altri canali di supporto

A parte i due canali di supporto diretto nuovi di zecca, ne sono stai confermati altri per il via al prossimo Campionato. Si tratta della sezione Help disponibile sul sito web Dazn.com ma anche la chat consultabile soprattutto per problemi tecnici e alla quale risponderà un operatore esperto.

Non mancherà neanche la possibilità di fare richieste specifiche al profilo ufficiale di DAZN su Twitter @DAZN_HELP_ITA. Resta pure attivo l’indirizzo mail help@dazn.com per qualsiasi domanda.

