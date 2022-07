Confermato il concerto dei Kiss all’Arena di Verona nel 2022. In scaletta i maggiori successi del gruppo che ha rischiato di non potersi esibire nell’anfiteatro scaligero. L’evento era infatti a rischio per la salvaguardia del patrimonio artistico della città e dell’anfiteatro. Il soprintendente Tiné aveva vietato i fuochi d’artificio all’Arena, parte integrante dello spettacolo dei Kiss, pronti a far saltare tutto con una manciata di ore di preavviso.

Fortunatamente l’allarme è rientrato: tutto chiarito nell’amministrazione comunale, si procede all’evento in Arena.

Biglietti per i Kiss all’Arena di Verona

Il concerto dei Kiss all’Arena di Verona è sold out. Live Nation annuncia che si tratta dell’unica data italiana dell’END OF THE ROAD WORLD TOUR dei KISS, originariamente prevista il 13 luglio 2020, poi posticipata il 12 luglio 2021, e riprogrammata l’11 luglio 2022 sempre all’Arena di Verona.

I biglietti precedentemente acquistati per gli appuntamenti rimandati resteranno validi per il nuovo concerto ma non sono più disponibili in prevendita su TicketOne. Chi ne fosse sprovvisto, dovrà quindi attendere altre date dei Kiss in Italia.

Come raggiungere l’Arena di Verona con i mezzi

L’Arena di Verona si trova nella centrale Piazza Bra di Verona, dotata di comodi parcheggi all’interno dei quali lasciare la propria automobile, in caso di spostamento con mezzo proprio. In caso di spostamento con mezzi pubblici, dalla stazione di Verona Porta Nuova è possibile raggiungere l’Arena di Verona a piedi, con una passeggiata di un 20ina di minuti lungo Corso Porta Nuova oppure prendere le linee dell’autobus numero 11, 12, 13, 14, 72 e 73.

Scaletta Kiss all’Arena di Verona

Rock and Roll (Led Zeppelin song)

Detroit Rock City

Shout It Out Loud

Deuce

War Machine

Heaven’s on Fire

I Love It Loud

Say Yeah

Cold Gin

Lick It Up

Calling Dr. Love

Tears Are Falling

Psycho Circus

100,000 Years

God of Thunder

Love Gun

I Was Made for Lovin’ You

Black Diamond

Beth

Do You Love Me

Rock and Roll All Nite

God Gave Rock ‘n’ Roll to You II