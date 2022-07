Quella Notte Infinita una delle proposte originali di Netflix per quest’estate: approdato sulla piattaforma ai primi di luglio, questo thriller carcerario promette sin dal primo episodio un ritmo battente all’interno di una trama claustrofobica, da divorare in modalità binge-watch. Punto forte della serie creata da Víctor Sierra e Xosé Morais è che i sei episodi di cui si compone la prima stagione si svolgono in tempo reale, in stile 24, all’interno di un carcere psichiatrico che fa da teatro dell’intera azione, un rocambolesco piano di evasione che finisce per diventare un grosso incubo per tutti.

Appena arrivata nel catalogo Netflix Quella Notte Infinita ha ottenuto buone recensioni ma non ha ancora scalato la vetta della top10, almeno in Italia: i risultati ottenuti in termini di visualizzazioni determineranno non solo il suo successo ma anche il suo futuro. A quanto pare c’è già l’intenzione di produrre una seconda stagione, ma bisognerà attendere il responso del pubblico, che in genere Netflix inizia a valutare almeno un mese e mezzo dopo il debutto del format.

Uno dei protagonisti di Quella Notte Infinita, Alberto Ammann, ha dichiarato a Vertele di sperare in un rinnovo per una seconda stagione: l’attore, che molti riconosceranno come il Pacho Herrera di Narcos e Narcos: Messico, è qui il direttore del carcere psichiatrico in cui si svolge l’intera sequenza nell’arco della notte di Natale. Ammann auspica un buon riscontro per la prima stagione, che convinca Netflix a rinnovarla per una seconda.

La seconda stagione de La notte più lunga è sul tavolo. Dobbiamo vedere come il pubblico lo accetta. Non ne ho idea, parlo senza cognizione di causa, ma da spettatore mi piacerebbe. Lo adoro, è una grande serie e dato che mi piace il genere, vorrei una seconda stagione. Ma per come va il mondo oggi dipenderà da come il pubblico lo accoglierà.

Lo stesso attore ha dichiarato di avere “due progetti per il prossimo anno, che sono in corso” e la cui produzione si chiuderà a breve, “aprendo lo spazio per la seconda stagione di Quella Notte Infinita, che spero si possa girare, spero che gli diano il via libera il prima possibile“.

