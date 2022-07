Sono decisamente dietro l’angolo delle nuove rimodulazioni WindTre che coinvolgeranno alcuni clienti del servizio mobile con offerte prepagate. Siamo al cospetto di aumenti non trascurabili, visto l’incremento della spesa mensile di ben 2.50 euro.

Le comunicazioni relative alla modifica unilaterale del contratto sarebbero partite proprio oggi 11 luglio, come comunica anche il sito di settore Mondomobileweb. Per il momento non si conosce la lista esatta delle offerte prepagate coinvolte dagli aumenti ma tutti i clienti, se interessati, riceveranno appunto un SMS con l’informativa necessaria.

Dopo l’1 settembre insomma, il costo attuale dell’offerta coinvolta dal rincaro aumenterà della cifra indicata. A fronte del rincaro, l’operatore concederà ai suoi clienti un pacchetto aggiuntivo di giga di dati utili per la navigazione. In alcuni casi relativi a chi detiene già un’offerta generosa per la navigazione, potrebbe essere concesso di connettersi in maniera del tutto illimitata.

Cosa fare nel caso in cui si decida di non accettare l’ultima delle rimodulazioni WindTre con l’aumento di ben 2,50 euro al mese? Fino al prossimo 31 agosto sarà possibile recedere dal proprio contratto senza penali e costi aggiuntivi, magari anche passando alla concorrenza. La comunicazione che attesta la propria decisione andrà inviata all’operatore con specifica causale “modifica delle condizioni contrattuali”. Le modalità di inoltro sono molteplici e includono la lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI e la PEC con destinatario servizioclienti159@pec.windtre.it. In alternativa, la stessa procedura potrà essere eseguita attraverso l’area Clienti, un punto vendita WINDTRE o chiamando il 159.

Le rimodulazioni WindTre, come già detto, sono state pubblicizzate per ora attraverso i canali personali di comunicazione di ogni singolo cliente. A breve, i dettagli dei rincari saranno disponibili anche nella sezione Informa del sito WindTre. Gli aumenti sono stati giustificati per la necessità di mantenere alti gli standard qualitativi del servizio.

