Eravamo troppo presi dal gossip per ricordarci che le più belle canzoni di Shakira riguardano tutti, anche chi preferisce il metallo pesante o il barocco. Quando un brano diventa un tormentone, un argomento o persino un vocabolo che arricchisce il nostro lessico, quello è un brano di successo. È dunque doveroso riprendere il discorso su Shakira e considerarla nuovamente la popstar che ha regalato al mainstream tanti successi che oggi sono diventati una lezione di ballo e canto.

Whenever Wherever (2001)

Whenever Wherever è un grande classico di Shakira, un successo radiofonico in cui il pop latino e la world music convolano a nozze con un groove tanto tribale quanto tremendamente pop, una miscela perfetta per scalare le classifiche di tutto il mondo.

Hips Don’t Lie feat. Wyclef Jean (2006)

Hips Don’t Lie coniuga il pop latino e la musica caraibica, ed è forte del campionamento del riff di tromba da Amore Como El Nuestro di Jerry Rivera che diventa un vero e proprio tormentone. Ancora oggi Hips Don’t Lie è il singolo più venduto della cantautrice colombiana.

Waka Waka (This Time For Africa) (2010)

Per questo singolo, inno ufficiale dei mondiali di calcio del 2010, Shakira duetta con i Freshlyground, gruppo musicale sudafricano, e attinge dalla tradizione sudafricana per il titolo e per il testo. Non solo mondiali di calcio: con la sua leggerezza e la sua orecchiabilità, Waka Waka diventa anche il tormentone dell’estate 2010.

Girl Like Me feat. Black Eyed Peas (2020)

Girl Like Me nasce da un progetto scritto da Shakira e Will.I.Am nel 2008. La band recupera il materiale e coinvolge nuovamente la cantautrice, e il risultato sorprende tutti, specialmente i BEP: “Shakira è su un livello completamente diverso”.

Te Felicito (2022)

A proposito di gossip, Te Felicito racconta quel momento in cui Shakira ha visto sgretolarsi la storia con Piquè, a colpi di reggaeton.

