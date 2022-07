Una frattura al femore ha costretto il trasporto della nonna di Fedez all’ospedale per un intervento. Lo ha annunciato lo stesso Federico Lucia sui social per rassicurare i fan.

La nonna di Fedez all’ospedale

Nonna Luciana, 91 anni, ha accusato una frattura ed è stata ricoverata per un’operazione che ha lasciato i familiari col fiato sospeso. Ecco il messaggio di Fedez: “Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata un femore”.

Una caduta, quindi, che le ha procurato una frattura. Per fortuna la star di casa Lucia e Ferragni sta bene e l’intervento è completamente riuscito. Il rapper e influencer milanese condivide la gioia con i fan:

“Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene. Ci ha fatto sudare freddo. Sei una roccia, nonna!”.

Nelle storie Instagram Fedez ha anche pubblicato un selfie in cui consegna un mazzo di fiori a nonna Luciana: “Ragazzi, sono troppo contento che tutto sia andato per il meglio”.

La scorsa settimana Federico Lucia ha documentato una “cena romantica” proprio con nonna Luciana con auto di lusso, champagne e ancora fiori. Il rapper si è divertito a ironizzare sull’assenza di Chiara Ferragni (in trasferta a Parigi per lavoro) e ha ottenuto il plauso di tanti colleghi, compresi Achille Lauro e Orietta Berti.

La pace di Fedez

Ultimamente Fedez sta vivendo un periodo di pace ritrovata. Dopo l’intervento per il tumore al pancreas, ha riallacciato i rapporti con J-Ax, Fabio Rovazzi e – cosa per niente scontata – con Salmo, presentandosi sul palco di San Siro per suggellare la fine di ogni dissapore.

Con l’evento Love Mi, specialmente, Fedez ha riallacciato la collaborazione artistica con J-Ax, e c’è chi vocifera che il sodalizio artistico tra i due rapper possa riprendere da ciò che è stato interrotto dopo il disco Comunisti Col Rolex (2017), ma si tratta di voci non confermate.

Continua a leggere su optimagazine.com