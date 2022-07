Kate Walsh non sarebbe contraria all’idea di un revival di Private Practice: l’attrice americana, ora trasferitasi in Australia, ha dichiarato di essere propensa all’idea di rimettere il camice per ritrovare i colleghi della serie spin-off di Grey’s Anatomy.

Finora di un revival di Private Practice non si è mai parlato veramente, ma a quanto pare il cast ha chiacchierato di un possibile ritorno. Nata come una costola del più celebre medical drama di ABC, la serie è stata ambientata nella fittizia clinica privata Oceanside – Wellness Group di Los Angeles e ha avuto diversi episodi crossover con l’originale, condividendo il personaggio della dottoressa Addison Montgomery (già tra i protagonisti di Grey’s Anatomy nei panni della moglie di Derek e rivale in amore di Meredith).

Kate Walsh ha parlato di un potenziale revival di Private Practice a purewow.com, a partire da un commento sul suo recente ritorno in Grey’s Anatomy per alcuni episodi nella stagione 18:

È fantastico. È come infilarsi nel migliore dei modi un vecchio paio di comodi jeans. Dici semplicemente: “Ah, questo è comodo ed è bello.

A domanda su un revival di Private Practice, terminato dopo sei stagioni nel 2013, Walsh ha risposto rivelando di averne parlato con il resto del cast, sebbene non vi siano ufficialmente dei progetti in questo senso.

Tutto è possibile. Ne abbiamo sempre parlato, almeno tra il cast, ma Shonda [Rhimes, la creatrice di Grey’s Anatomy e Private Practice] non ha mai approfondito l’argomento, quindi non lo so.

Insomma, sta alla Shondaland valutare l’ipotesi di un revival di Private Practice, ma con un nuovo spin-off di Grey’s Anatomy ordinato da ABC proprio di recente, le speranze di rivedere Private Practice sembrano inesistenti.

Continua a leggere su optimagazine.com