Buona offerta quest’oggi su Amazon per lo Xiaomi Mi Band 7, parliamo dell’ultimo braccialetto fitness ideato dall’azienda cinese e che può essere già acquistato con uno sconto di tutto rispetto. Se volete avere tra le mani questo fitness tracker, sicuramente questo è il momento giusto per acquistarlo, anche perché le scorte a disposizione sul famoso sito di e-commerce sono ormai quasi terminate. Bisogna quindi affrettare i tempi ed approfittarne di quest’offerta proposta da Amazon e riguardante l’interessante Xiaomi Mi Band 7.

Alcuni riscontri riguardanti il prezzo di Xiaomi Mi Band 7 in vista del Prime Day in arrivo su Amazon

Prime promozioni, dunque, rispetto al prezzo di listino trattato a giugno. Approfondendo la questione si può notare come sul famoso sito di e-commerce ci sia uno sconto del 14% per questo braccialetto fitness. Dal prezzo precedente di 63,97 euro si è arrivati ai 55 euro attuali, quindi un po’ di risparmio c’è e potrà interessare a chi ha intenzione di acquistare il nuovo Xiaomi Mi Band 7. Parliamo di un fitness tracker di ultima generazione, più completo rispetto al modello precedente e che presenta anche dei miglioramenti estetici.

Sicuramente questo tipo di prodotto è utile per coloro che non vogliono spendere cifre troppo elevate per il campo smartwatch, ma poter comunque avere sotto controllo alcuni parametri relativi alla propria attività fisica. Vediamo a questo punto quali sono le specifiche tecniche di questo braccialetto fitness di ultima generazione. Si parte dal display AMOLED con risoluzione 192 x 490 pixel con dimensione di 1,62 pollici (4 cm). Ciò significa che il Mi Band 7 dispone di un’area visibile del 25% in più rispetto al Mi Band 6.

Lo Xiaomi Mi Band 7 include 120 modalità di allenamento. È il primo bracciale smartband Xiaomi a fornire un’analisi professionale dei dati raccolti, indicando anche il consumo massimo di ossigeno (VO2max), il carico dell’allenamento (TL), l’effetto dell’allenamento (TE) e il tempo di recupero totale. Xiaomi Mi Band 7 è dotato di un monitoraggio della percentuale di ossigeno nel sangue (SpO2) per tutto il giorno, con avvisi in caso di livelli sbilanciati. Non manca il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 ed anche quello del sonno, del ciclo femminile e dello stress. Insomma una smartband nettamente più completa.