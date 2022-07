Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati? Appena il gossip regala pochi scossoni, ecco che torna a galla la presunta bufala sull’addio ad una delle coppie dello showbiz nostrano più amate di sempre, quella formata dall’ex letterina Ilary Blasi e il campione di calcio Francesco Totti, con tanto di dettagli che tutti si aspettano sia smentiti da un momento all’altro.

A lanciare di nuovo il gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti è Dagospia che questa volta si spinge oltre parlando di un annuncio che arriverà in serata e che riguarderà il loro addio con divorzio consensuale: “Era il 21 febbraio quando questo disgraziato sito annunciò la fine dell’idillio tra il pupone e la sua pupa. Da quel momento un inutile fiume di smentite, chiacchiere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla bla bla…“, e ora?

All’epoca i due diretti interessati avevano smentito con un video pubblicato dallo stesso Francesco Totti che invitava tutti al silenzio e allo stop alle fake news almeno per rispetto dei bambini della coppia. All’epoca però c’era chi parlava di separazione in casa e, addirittura, di un’altra donna nella vita di Totti ma su questo punto era intervenuta la stessa conduttrice a Verissimo: “Ci sono stata male? Siamo quasi abituati. Quella foto scattata allo stadio non mi ha messo dei dubbi mi ha dato una certezza, che ci fosse un’organizzazione di qualcuno. Una foto fatta così allo stadio vuol dire tutto e vuol dire nulla”.

Cosa succederà questa volta? L’’indiscrezione del sito Dagospia è arrivata qualche ora fa anticipando quello che dovrebbe essere un comunicato ufficiale che uscirà questa sera. Al momento sui social tutto tace sia per quel che riguarda la Blasi che per quel che riguarda Totti, smentita o ufficialità la scopriremo solo tra qualche ora, secondo il sito.