La star di Unorthodox Shira Haas sarà tra i protagonisti di Bodies di Netflix, accanto a Stephen Graham: i due guideranno l’attesissimo adattamento della graphic novel omonima, completando il cast principale insieme a Jacob Fortune-Lloyd (La Regina degli Scacchi), Kyle Soller (The Inheritance) e Amaka Okafor (The Responder).

Il cast di Bodies di Netflix può dunque contare su un volto già molto noto al pubblico della piattaforma: Haas ha fatto il suo debutto televisivo nel 2013 con il ruolo di Ruchami Weiss nella serie drammatica Shtisel, dedicata ad una famiglia di ebrei ultra-ortodossi di Gerusalemme, mentre ha conquistato la popolarità internazionale e una nomination agli Emmy nel 2020 grazie alla miniserie Unorthodox, in cui interpreta nuovamente una ragazza di fede ultra-ortodossa chassidica, ma protagonista di una fuga dalla comunità di Williamsburg per rifarsi una vita a Berlino. Entrambi i format sono presenti nel catalogo di Netflix.

In Bodies di Netflix Haas interpreterà uno degli agenti inquirenti, la detective Maplewood, mentre Graham (star di Line of Duty e The Irishman) interpreterà Elias Mannix, un personaggio centrale della storia. La serie in 8 parti di Paul Tomalin è un thriller poliziesco britannico che traspone sul piccolo schermo l’omonima graphic novel del 2015 di Si Spencer e degli illustratori Dean Ormston, Phil Winslade, Tula Lotay, Meghan Hetrick e Lee Loughridge, in cui quattro detective sono impegnati a Londra in complesse indagini per risolvere omicidi verificatisi in diversi periodi di tempo (1890, 1940, 2014, 2050). Tra gli altri interpreti, Fortune-Lloyd interpreterà il detective sergente Whiteman, Okafor sarà al detective sergente Hasan e Soller sarà il detective ispettore Hillinghead.

Bodies di Netflix è prodotta da Moonage Pictures: la serie creata dallo scrittore di No Offense e Torchwood Paul Tomalin e diretta da Marco Kreutzpaintner e Haolu Wang. La serie non ha ancora una data d’uscita ma è attesa nel 2023.

Continua a leggere su optimagazine.com