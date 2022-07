I Misteri di Murdoch 10 continua su Giallo con due episodi ogni lunedì in prima visione assoluta: l’11 luglio torna l’appuntamento col detective della Toronto ottocentesca che indaga su crimini e delitti.

Giallo trasmette I Misteri di Murdoch 10 dallo scorso giugno, in prima tv: la longeva serie canadese di CBC, tratta dai romanzi gialli di Maureen Jennings, è andata in onda in anteprima assoluta sul canale 38 del digitale terrestre a partire dall’ottava stagione (le precedenti sono state trasmesse da Rai3) e prosegue ora con la decima.

Negli episodi de I Misteri di Murdoch 10 in onda lunedì 11 luglio, a partire dalle 21.10, il protagonista William Murdoch (Yannick Bisson) affronta due casi molto diversi: da un lato la morte misteriosa di un segugio di razza, dall’altro un caso di presunto rapimento di un uomo facoltoso.

Ecco le trame de I Misteri di Murdoch 10 per gli episodi 11 e 12, intitolati rispettivamente Un mistero canino e Lo scomparso.

Quando si trova costretto a indagare sulla morte di un prezioso cane da esposizione, Murdoch scopre un inaspettato affetto per i segugi.

Murdoch indaga su un uomo che dichiara di essere l’erede di una facoltosa famiglia, rapito da bambino vent’anni prima.

I Misteri di Murdoch 10 proseguirà fino alla conclusione della stagione, composta da 18 episodi più lo speciale natalizio già trasmesso durante le scorse festività, con due episodi ogni lunedì sul canale edito da Discovery Italia e dedicato al genere giallo e poliziesco.

